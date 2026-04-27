Cortada la autovía A-4 sentido Andalucía en Ontígola (Toledo) por el grave accidente de un turismo

Imagen del accidente captado por las cámaras de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La A-4, Autovía del Sur, está cortada al tráfico en sentido Andalucía como consecuencia de un grave accidente en el que un turismo ha dado varias vueltas de campana.

El servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que el suceso ha tenido lugar sobre las 12:42 a la altura del kilómetro 52 de esta vía que conecta Madrid con el sur de la península.

Al parecer, un vehículo con dos ocupantes en su interior se ha salido de la vía y ha volcado de manera aparatosa hasta que finalmente se ha quedado atravesado en los dos carriles de la calzada que discurre en sentido Andalucía.

Helicóptero y bomberos

En estos momentos los servicios de emergencia están trabajando en la zona y se desconoce el alcance de las heridas que puedan tener los dos afectados.

Eso sí, hasta el lugar ha sido movilizado un helicóptero medicalizado y bomberos de Villarrubia de Santiago que se están encargando de las maniobras de desencarcelación.

En el dispositivo también están participando ambulancia y médico de urgencias, así como agentes de la Guardia Civil.

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