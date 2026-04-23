Dos detenidos por atracar con un táser y una defensa extensible en Mocejón: una de las víctimas perdió un diente

Dos hombres han sido detenidos como presuntos autores de dos robos con violencia e intimidación en los que utilizaban un dispositivo tipo táser y un bastón extensible metálico en Mocejón (Toledo). En uno de los hechos delictivos que se les imputan, una de las víctimas incluso perdió una pieza dental.

Según ha informado la Guardia Civil, cuerpo que ha llevado a cabo la investigación y las detenciones, estos hechos se produjeron el pasado mes de diciembre en el municipio toledano.

Los denunciantes de ambos atracos coincidían en que un grupo de jóvenes les habían abordado, amenazado y agredido en plena calle para robarles.

En los dos robos, que se cometieron a escasos metros de distancia y en un breve espacio de tiempo, los delincuentes habían logrado sustraerles móviles y dinero en efectivo. En una de estas refriegas, una de las víctimas llegó a perder una pieza dental.

A partir de estos testimonios, el equipo ROCA de la Compañía de Illescas inició la denominada operación 'Jengo', con el fin de identificar y detener a los presuntos autores. Tras las diferentes gestiones, lograron identificar a los presuntos autores.

Finalmente, el pasado 13 de abril, una vez localizados, procedieron a la detención de dos de los presuntos autores en las localidades de Añover de Tajo e Illescas.

Los agentes comprobaron que uno de los detenidos contaba con antecedentes por hechos similares. Ahora, estos dos varones se enfrentan a presuntos delitos de robo con violencia e intimidación.

Esta operación está enmarcada en el plan CERES 2.0 puesto en marcha por la Comandancia de Toledo con el propósito de reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de La Sagra.