Atropellada una menor de 12 años en una urbanización de Yuncos (Toledo): ha sido evacuada al hospital en UVI móvil

Una menor de 12 años ha tenido que ser evacuada de urgencias al Hospital Universitario de Toledo (HUT) después de ser atropellada por un vehículo en el municipio de Yuncos.

El accidente ha tenido lugar a las 20:30 horas en una calle de la urbanización Maulon Gramales, según ha informado el 112.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI móvil del Sescam cuyo equipo médico se ha encargado de practicar los primeros auxilios a la niña y llevar a cabo su posterior traslado al centro hospitalario.

En el operativo también han participado agentes de Policía Local de la localidad sagreña.