Reabierto un carril de la autovía A-3 en Honrubia (Cuenca) 30 horas después de que dos camiones salieran ardiendo

La autovía A-3 ha sido reabierta parcialmente al tráfico a la altura de Honrubia (Cuenca) en sentido Madrid, 30 horas después de que dos camiones colisionaran y se produjera un aparatoso incendio que ha impedido el tráfico rodado por este tramo.

El servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha confirmado que los servicios de mantenimiento han logrado despejar el carril derecho a la altura del kilómetro 170 y volver a permitir el paso de vehículos pasadas las 13:00 horas de este martes.

El accidente, que ha comprometido el paso por este punto y ha obligado a la Guardia Civil a desviar el tráfico por Cañada Juncosa, tenía lugar a las 6:48 horas de este lunes, cuando un camión cargado de neumáticos y otro con polietileno colisionaban y provocaban un aparatoso incendio cuya columna de humo podía divisarse a varios kilómetros de distancia.

Hasta el lugar se desplazaban bomberos del parque de Motilla del Palancar que se encargaron de las labores de extinción.

En el choque resultaban heridos los dos conductores, uno de ellos uno de 33 años que tenía que ser trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Villarrobledo.