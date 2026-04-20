Muere un agente del GEO en Guadalajara al dispararse de manera accidental con su arma en la pierna

Imagen de archivo de unos agentes del GEO en sus instalaciones de Guadalajara. Europa Press

Un agente del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional ha fallecido este fin de semana en Guadalajara después de que su arma reglamentaria se le disparase en la pierna de manera accidental.

Así lo ha confirmado el Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José PabloSabrido, a preguntas de los periodistas durante la presentación de la Operación Ceres 2.0 desplegada en la provincia de Toledo para atajar la delincuencia, especialmente en la comarca de La Sagra.

Sabrido ha abundado que el fallecido es un integrante del GEO, aunque actualmente no estaba adscrito a este grupo porque estaba realizando "una misión especial en otro cuerpo".

Según ha apuntado , el suceso sobrevino cuando "accidentalmente se le disparó la pistola que llevaba en una pierna".

"Fue un accidente y hasta ahí es donde puedo decir", ha remarcado.

El agente fallecido desempeñaba su labor en la Brigada Operativa de Apoyo (BOA) en Madrid pero residía en Guadalajara, ciudad en la que se encuentra la sede del GEO, ha informado El Mundo.

La principal hipótesis apunta a que el arma se le disparó cuando se disponía a introducirla en su funda mientras la manipulaba en su propia casa.

El proyectil terminó impactando en una de sus extremidades inferiores seccionándole la femoral y provocando una abundante hemorragia que le desangró.

En ese momento, el agente estaba solo por lo que no le dio tiempo ni a dar el aviso ni a taponar la herida que finalmente le costó la vida.