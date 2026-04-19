Muere un motorista de 49 años tras salirse de la carretera en Higueruela (Albacete)
Los hechos han ocurrido a las 18.52 horas de la tarde de este sábado.
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Un motorista de 49 años ha muerto tras salirse de vía en la AB-215, a la altura del municipio albaceteño de Higueruela.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 18.52 horas de la tarde de este sábado, en el kilómetro 9 de la citada vía.
Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.