Muere un motorista de 49 años tras salirse de la carretera en Higueruela (Albacete)

Un motorista de 49 años ha muerto tras salirse de vía en la AB-215, a la altura del municipio albaceteño de Higueruela.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 18.52 horas de la tarde de este sábado, en el kilómetro 9 de la citada vía.

Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.