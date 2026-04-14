Detienen a un menor por romper a patadas los retrovisores de nueve vehículos aparcados en un pueblo de Albacete

Los agentes de la Guardia Civil de Caudete (Albacete) han detenido a un menor de edad, vecino de esta localidad, como presunto autor de un delito de daños al romper a patadas los retrovisores de nueve vehículos que estaban estacionados en la vía pública. Los primeros cálculos apuntan a que los daños podrían superar los 1.500 euros.

Según ha informado el Instituto Armado, los operadores de la Central Operativa Compleja (COC) de la Guardia Civil de Albacete recibieron la llamada de un vecino de este municipio al 062 en la que informaba cómo una persona estaba provocando daños en varios coches aparcados en la vía pública.

Este testigo afirmaba haber visto a tres personas caminando por la calle de las cuales una, supuestamente menor de edad, se estaba dedicando a fracturar, a base de patadas, los espejos retrovisores de varios vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.

Los guardias civiles obtuvieron la descripción física de estas tres personas que, curiosamente coincidían con tres jóvenes que minutos antes de los hechos reseñados habían sido identificados por una patrulla de servicio de la Guardia Civil. De esta manera, los agentes tenían plenamente identificado al presunto autor de los hechos.

La inspección ocular realizada en los nueve vehículos permitió comprobar que los daños ocasionados e intencionados en los espejos retrovisores presentaban signos evidentes de haber sido fracturados tras una patada, dejándolos inservibles.

Los afectados presentaron las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil de Caudete, valorando los daños ocasionados en los nueve vehículos en más de 1.500 euros.

Las diligencias policiales instruidas por los daños, junto con el menor de edad, han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores de Albacete, ordenando su puesta en libertad bajo custodia de sus progenitores.