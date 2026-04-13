Herido un menor de siete años en Membrilla (Ciudad Real) al ser atropellado por un turismo cuando montaba en bici

Un menor de siete años ha resultado herido al ser atropellado por un turismo cuando iba en bicicleta por el municipio de Membrilla (Ciudad Real). El joven ha tenido que ser llevado en UVI hasta el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 17.08 horas de la tarde de este lunes, en la plaza Azafranal de la localidad.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.