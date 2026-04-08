Intenta ahorcar a su perro en Ciudad Real y termina huyendo de la policía saltando por los tejados

La Policía Nacional ha evitado que un hombre de Ciudad Real acabase con la vida de su perro ahorcándolo. El hombre, al verse sorprendido por los agentes, intentó huir por los tejados y los patios de las viviendas colindantes, por lo que además del presunto delito de maltrato animal también se le imputan otros de allanamiento de morada, y resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Según ha informado la policía, la actuación se inició cuando los agentes recibieron una llamada a través del teléfono 091 en la que una persona manifestaba haber recibido un vídeo de un conocido suyo en el que aparecía un perro con una cuerda atada al cuello en la que se veía una clara intención de ahorcarlo.

De manera simultánea, otro ciudadano había llamado a la policía denunciando que mientras paseaba por la misma zona, había escuchado cómo un varón estaba vociferando amenazas de muerte.

Ante la gravedad y urgencia de la situación, los agentes se personaron en el lugar de los hechos, tratando de que el morador de la vivienda abriese la puerta de manera voluntaria. Al hacer caso omiso, finalmente los policías entraron por la fuerza en la vivienda, donde encontraron a un can de raza pequeña, completamente aturdido.

Al verse sorprendido, el dueño del animal emprendió la huida por los patios y azoteas de las viviendas colindantes.

Tras una persecución por cubiertas y tejados fue interceptado y detenido por la presunta comisión de los delitos de maltrato animal, allanamiento de morada y resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.