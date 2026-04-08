Detenidos los autores de un asalto en Cuenca con el que robaron bolsos de lujo valorados en un millón de euros

Dinero, móviles y otros efectos intervenidos por la Guardia Civil a los presuntos ladrones.

La Guardia Civil de Cuenca, en el marco de la operación "Sacculis", ha detenido a cuatro varones de entre 30 y 50 años como presuntos autores de un robo con violencia mediante el método del policía full o falso policía.

A los arrestados se les imputan delitos de robo con violencia, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, falsificación de placas de matrícula y usurpación de funciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2025, cuando un transportista fue interceptado en el kilómetro 74 de la autovía A-3, a la altura de Belinchón, por un vehículo de alta gama que simulaba ser un coche camuflado de la Guardia Civil.

Camionero interceptado

Uno de los autores, vistiendo un uniforme falsificado del Cuerpo, obligó al conductor a bajar del vehículo para, acto seguido, reducirlo violentamente e introducirlo a la fuerza en el coche de los asaltantes.

Mientras la víctima permanecía retenida, el resto del grupo trasvasó un cargamento de palets con bolsos originales de una marca de lujo, valorados en un millón de euros, a un furgón que tenían preparado.

Posteriormente, los detenidos trasladaron al transportista, con los ojos vendados y maniatado con bridas, hasta un olivar de Perales de Tajuña (Madrid).

El vehículo original de la víctima apareció horas después en Tarancón (Cuenca).

El Área de Investigación del Puesto Principal de Tarancón se hizo cargo de las pesquisas, logrando acreditar la autoría de los hechos a un grupo criminal afincado en la Comunidad de Madrid.

Registro

En la fase final de la operación, los agentes practicaron una entrada y registro en un domicilio ubicado en Torremocha del Jarama (Madrid), donde obtuvieron efectos directamente relacionados con el hecho delictivo.

Durante el registro se intervino dinero en efectivo, las bridas supuestamente utilizadas para maniatar al transportista, unos grilletes y diversas placas de matrícula falsificadas que el grupo utilizaba para ocultar la identidad de los vehículos de alquiler empleados en los robos.

Las diligencias instruidas por el Puesto Principal de Tarancón, junto con los efectos incautados y los cuatro detenidos, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón Plaza Número 1, que dirige la causa por los graves delitos patrimoniales y contra la libertad de las personas cometidos por el grupo criminal.