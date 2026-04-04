Una salida de vía en una pedanía de Molina de Aragón (Guadalajara) deja una fallecida de 32 años y dos heridos

El suceso se ha producido en la carretera provincial GU-418, a la altura de Molina de Aragón.

Una mujer de 32 años ha fallecido y dos hombres han resultado heridos tras la salida de vía de un turismo este sábado en Cubillejo de la Sierra, pedanía de Molina de Aragón (Guadalajara).

Los dos heridos son un hombre de 25 años, que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Guadalajara, y otro varón, de 30 años, enviado al mismo hospital en una ambulancia de soporte vital básico.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar a las 5:44 horas de este sábado a la altura del kilómetro 11 de la carretera GU-418.

Hasta el lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil, un médico de Urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y una UVI.