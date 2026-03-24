Condenado a diez años de prisión por intentar asesinar a su mujer en Alcázar de San Juan y herir gravemente a sus hijos

Hombre que ha sido condenado a diez años de prisión por intentar asesinar a su mujer en Alcázar de San Juan.

El hombre acusado de intentar asesinar a su pareja en abril de 2023 en Alcázar de San Juan ha sido condenado a diez años de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la acusación particular, evitando así la celebración del juicio prevista para este martes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

La sentencia, dictada por el magistrado en sala, establece nueve años por tentativa de asesinato y un año más por maltrato en el ámbito familiar. Además, se mantienen medidas de protección para la víctima y sus hijos, incluyendo la prohibición de aproximación y comunicación durante 20 años, con una distancia mínima de 500 metros, así como la suspensión indefinida de la patria potestad del acusado.

También se respetan las indemnizaciones solicitadas, que superan los 91.000 euros para la mujer y más de 4.000 euros para una de las menores afectadas. Inicialmente, la Fiscalía pedía 14 años de cárcel por el delito de tentativa de asesinato y un año adicional por maltrato familiar. El tiempo que el acusado lleva en prisión desde abril de 2023 será computado a efectos del cumplimiento de la pena.

Según destacaron las partes, la conformidad ha evitado que la víctima tuviera que declarar en el juicio, un aspecto considerado relevante dado que aún continúa afectada por secuelas físicas y psicológicas derivadas de la agresión y sigue en proceso de recuperación tres años después de los hechos. Ambas partes coincidieron en que el acuerdo representa "la mejor opción posible", tanto por la entidad de la pena como por las medidas de protección adoptadas.

Un ataque brutal delante de sus hijos

Los hechos ocurrieron en abril de 2023, cuando la mujer comunicó al acusado su intención de abandonar el domicilio familiar, lo que provocó una discusión en presencia de sus tres hijos menores, de 14, 10 y 7 años. Durante la disputa, el hombre cogió un cuchillo de cocina de 18 centímetros e intentó impedir que la mujer se marchara, profiriendo amenazas mientras portaba el arma.

Cuando la víctima se encontraba de espaldas recogiendo sus pertenencias, el acusado le asestó una puñalada en la espalda. La agresión continuó en el suelo, donde la atacó con varias cuchilladas adicionales. La hija mayor llegó a intervenir para intentar frenar el ataque, pero el hombre continuó la agresión antes de autolesionarse en la zona abdominal con el mismo cuchillo.

Dos de los hijos huyeron del domicilio para pedir ayuda y alertaron a los vecinos, quienes llamaron a los servicios de emergencia. Tanto la mujer como el agresor fueron trasladados a un centro hospitalario, donde la víctima requirió intervención quirúrgica urgente debido a lesiones de extrema gravedad que afectaron su abdomen y hígado.

Las partes han coincidido en declaraciones a los medios en que la rápida asistencia médica fue determinante para salvar la vida de la mujer, y señalaron que, de haberse producido los hechos en una localidad más alejada de un hospital, la víctima habría fallecido.

La víctima continúa en proceso de recuperación, enfrentando tanto las secuelas físicas como el impacto psicológico de un ataque perpetrado delante de sus hijos. La sentencia refuerza su protección, asegurando que el acusado no podrá tener ningún contacto con ella ni con los menores durante las próximas dos décadas.