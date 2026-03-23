La autopsia desvela que el bebé que murió en una escuela de Albacete no presenta "indicios de criminalidad"

El bebé de tres meses que falleció la pasada semana en una escuela infantil de Albacete "no presenta indicios racionales de criminalidad", según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tras conocerse el resultado preliminar de la autopsia.

Fuentes del alto tribunal señalan que las diligencias previas están abiertas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete, plaza número 2, en funciones de guardia.

Los hechos acontecieron el miércoles 18 de marzo cuando a las 13:20 horas el 112 de Castilla-La Mancha recibió un aviso alertando de que un menor de tres meses de edad presentaba problemas respiratorios.

Posteriormente, el bebé fue trasladado en una UVI al Hospital Universitario de Albacete donde finalmente falleció. Para determinar las causas de la muerte, el caso fue judicializado para permitir la intervención del Instituto de Medicina Legal.

En este tipo de casos donde se produce una muerte en circunstancias no ordinarias, se abren diligencias con el fin de determinar con exactitud las causas de la muerte. Por el momento, los resultados de la autopsia muestran la inexistencia de "indicios racionales de criminalidad".