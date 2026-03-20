Abren diligencias por la muerte de un bebé en una escuela infantil en Albacete tras sufrir problemas respiratorios

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete, en funciones de guardia, ha abierto diligencias previas tras el fallecimiento de una bebé de tres meses de edad en una escuela infantil de la capital albaceteña.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a este medio digital, este tipo de diligencias se inician de manera habitual cuando se produce una muerte en circunstancias no ordinarias, con el objetivo de esclarecer y determinar las causas de los hechos.

Por el momento, se está a la espera de los resultados de la autopsia, que fue practicada el jueves 19 de marzo por el Instituto de Medicina Legal de Albacete, y que será clave para determinar las causas del fallecimiento.

Las mismas fuentes han señalado que se espera que los resultados se conozcan próximamente aunque las investigaciones se encuentran en un estado muy inicial.

Traslado al Hospital

De acuerdo con fuentes del servicio de emergencia 112 Castilla-La Mancha, el pasado miércoles 18 de marzo, alrededor de las 13:20 horas, se recibió una llamada desde una escuela infantil de la ciudad alertando de que uno de los bebés presentaba problemas respiratorios.

Estas fuentes han asegurado que la niña de tres meses fue trasladada en una UVI al Hospital Universitario de Albacete y falleció en el centro médico.

El caso ha sido judicializado para permitir la intervención del Instituto de Medicina Legal, siguiendo el procedimiento habitual en este tipo de situaciones, con el fin de determinar con exactitud las causas de la muerte.