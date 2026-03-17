Cae un grupo criminal en la provincia de Toledo que robó 58 vehículos para vender por piezas: hay nueve detenidos

La Guardia Civil ha desarticulado en la provincia de Toledo a un grupo criminal compuesto por 13 personas que robaron al menos 58 vehículos para venderlos por piezas por todo el territorio nacional. Nueve de los componentes han sido detenidos y dos de ellos han entrado en prisión.

La investigación de la Operación 'Raymo Giari' arrancó cuando la Benemérita tuvo conocimiento de la posible existencia de una nave industrial en Sonseca en la que se estaban ocultando vehículos sustraídos.

Los agentes identificaron a dos personas que podrían formar parte de una organización criminal especializada en este tipo de delitos. Por ello, llevaron a cabo una entrada y registro en una nave de la localidad, donde se localizaron 41 chasis de vehículos de distintas marcas y modelos.

Por este motivo el grupo cambió su zona geográfica de actuación, pasando a cometer los hechos delictivos en la zona de La Sagra.

Sin embargo, la Guardia Civil localizó varios puntos utilizados por el grupo criminal para almacenar y desguazar los vehículos sustraídos. De esta forma, comprobó que la organización actuaba de manera itinerante en diferentes puntos del territorio nacional, dificultando las labores para su localización y detención.

Fue en noviembre de 2025 cuando identificaron un camión del grupo criminal que tenía previsto salir de España por la frontera sur. En su interior se localizaron piezas de hasta 11 vehículos desguazados, la mayoría de ellos relacionados con la investigación. A sus ocupantes, integrantes de la organización criminal, se les imputó un delito de receptación.

No obstante, la actividad no cesó y en diciembre de 2025 se llevaron a cabo cinco entradas y registros en distintos puntos de la provincia de Toledo, donde se localizaron piezas pertenecientes a otros 10 vehículos. Además, en una de las naves se halló una pistola del calibre 6.35 mm y una plantación de marihuana.

Finalmente, lograron identificar el organigrama completo de la organización, compuesto por un total de 13 personas.

64 delitos

La operación se ha saldado con el esclarecimiento de 64 delitos, entre ellos 58 robos de vehículos, un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de tenencia ilícita de armas, dos delitos de receptación, un delito de cultivo y elaboración de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. El valor de los bienes recuperados asciende a 1.500.000 euros.

Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia Sección Instrucción Plaza Número 1 de los de Orgaz (Toledo) y han permanecido secretas hasta este momento por orden judicial.