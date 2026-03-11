Sorpresa en un pueblo de Toledo: abren el maletero de un coche y encuentran más de 800 kilos de aceituna robada

Agentes de la Guardia Civil de Torrijos (Toledo) han detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de hurto de aceitunas al ser sorprendidos en un vehículo que contenía más de 800 kilos de este fruto.

El hallazgo se produjo cuando el puesto de la Benemérita del municipio toledano intensificó los dispositivos de vigilancia e identificación de personas y vehículos en caminos agrícolas y carreteras poco transitadas, al ser informados de la comisión de hechos delictivos en explotaciones de la zona, ha informado la Guardia Civil.

En el transcurso de uno de esos controles, los agentes identificaron un vehículo ocupado por tres personas. Al abrir el maletero y proceder a su registro, comprobaron como estas personas transportaban una importante cantidad de aceitunas así como herramientas utilizadas por su recolección.

Al no poder acreditar la procedencia legítima de este fruto, los agentes realizaron gestiones que confirmaron que las aceitunas habían sido sustraídas de una finca agrícola ubicada en la localidad de Val de Santo Domingo.

De esta manera, los guardias civiles procedieron a la detención de los tres implicados como presuntos autores de un delito de hurto. De ellos, dos poseen antecedentes por delitos similares en olivares de diferentes provincias españolas.

El pesaje de la aceituna interceptada arrojó un total de 810 kilogramos que fueron incautados, así como los útiles de recogida que transportaban y 1.500 euros fraccionados en billetes cuya procedencia tampoco pudo ser acreditada por los detenidos.

La Guardia Civil recuerda que mantiene desde el pasado mes de diciembre un amplio dispositivo de seguridad en toda la provincia con motivo de la campaña de recolección de aceituna, con el objetivo de reforzar la vigilancia en el medio rural y prevenir la comisión de delitos, entre ellos el hurto y robo de aceituna.