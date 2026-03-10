Detenidas cinco personas en Toledo por intentar robar en el centro comercial Zoco Europa a través de un butrón

Cinco jóvenes, de entre 26 y 37 años, han sido detenidos por la Policía Nacional en Toledo cuando intentaban acceder a una de las oficinas del centro comercial Zoco Europa a través de un butrón.

La rápida actuación de los agentes, alertados por un testigo que advirtió de un vehículo sospechoso, evitó que el robo se complementara y permitió intervenir antes de que comenzara el hurto.

La operación comenzó cuando un ciudadano llamó al 091 tras observar un vehículo sospechoso merodeando por una obra cercana al centro comercial.

Varias patrullas se desplazaron al lugar y, mientras revisaban la zona, escucharon ruidos procedentes del interior de Zoco Europa.

Butrón en las oficinas

Allí encontraron la puerta de acceso a las oficinas apalancada, el bombín de un aseo forzado y varios baldosines arrancados, indicios del inicio de un butrón que habría permitido entrar en las oficinas

Los agentes realizaron una batida por los alrededores hasta localizar a los cinco jóvenes, quienes fueron identificados y cacheados.

Entre sus pertenencias se hallaron guantes de trabajo, una bolsa, un gorro de lana y una rodillera, objetos de los que intentaron deshacerse al notar la presencia policial.

Llaves falsas e inhibidor. Policía Nacional

Los detenidos habían llegado desde Madrid en dos vehículos, que contenían un inhibidor de frecuencia, 43 llaves maestras y diversos útiles para abrir puertas. También tenían las llaves de ambos coches, lo que facilitó la intervención.

A través de la colaboración ciudadana y de la rápida respuesta policial, el intento de robo fue frustrado y los cinco presuntos autores fueron detenidos antes de completar su plan.