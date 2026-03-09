Muere una mujer al ser atropellada en El Robledo (Ciudad Real): ocurrió este domingo por la noche

Una mujer ha fallecido tras ser atropellada este domingo por la noche en el término municipal de El Robledo (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha ocurrido a las 22:17 horas en el kilómetro 5 de la carretera CR-7223, a su paso por esta localidad ciudadrealeña.

La mujer, de la que no se conocen más datos, ha sido arrollada por un vehículo y ha fallecido en el lugar del accidente.

Hasta el punto del suceso se han desplazado , así como una ambulancia de urgencias y un médico de urgencias.