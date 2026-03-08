Un accidente con cuatro coches implicados en Cuenca obliga a cortar la autovía A-3 dirección Valencia

Un accidente que ha implicado hasta cuatro vehículos ha obligado a cortar el tráfico de la autovía A-3, dirección Valencia, a la altura de Saélices (Cuenca).

Según ha informado el 112 la colisión múltiple se ha producido a las 14:40 horas de este domingo en el kilómetro 107 de la citada vía.

Por el momento, no hay datos sobre posibles heridos ni se ha habilitado un paso alternativo para los vehículos. En el lugar se encuentran actuando los bomberos de Tarancón (Cuenca) y efectivos de la Guardia Civil.