Herido un hombre de 39 años durante una reyerta con arma blanca en la localidad toledana de Cabañas de la Sagra

La calle Yunclillos de Cabañas de la Sagra (Toledo) en una imagen de Google Maps.

Un hombre de 39 años ha resultado herido este sábado tras ser agredido con un arma blanca durante una reyerta registrada en la localidad toledana de Cabañas de la Sagra.

Según han informado fuentes del servicio de emergencias Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar poco después de las 15.00 horas en la calle Yunclillos del municipio.

Como consecuencia de la agresión, el hombre ha sufrido heridas por arma blanca y ha tenido que ser atendido en el lugar por los servicios sanitarios.

Posteriormente, ha sido trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo para recibir atención médica.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la intervención y de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.