Una colisión de tres turismos en esta transitada carretera de Toledo deja una persona atrapada en su vehículo

Situación de la carretera CM-401 donde se ha producido el accidente.

Una colisión en la que se han visto implicados tres turismos han tenido lugar a las 9:44 horas de este miércoles en el kilómetro 9 de la carretera CM-401, en el término municipal de Guadamur (Toledo).

Como consecuencia del impacto, una de las personas implicadas ha quedado atrapada en el interior de su vehículo, siendo necesaria la intervención de los Bomberos del Consorcio Provincial de Toledo, que han procedido a su excarcelación.

La mujer que había quedado atrapada en su vehículo ha sido trasladada al Hospital Universitario de Toledo en una UVI móvil, mientras que un hombre de unos 30 años ha sido atendido en ambulancia y evacuado al mismo centro sanitario para recibir asistencia.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado una UVI móvil, un médico de urgencias, efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital para atender a los afectados.

Debido al accidente, la circulación ha quedado cortada en la CM-401 en ese punto. El tráfico en dirección a Polán está siendo desviado por Casasbuenas mientras se desarrollan las labores de asistencia y retirada de los vehículos implicados.