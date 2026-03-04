La marihuana morada llega a Castilla-La Mancha: hallada en un cultivo con 1.500 plantas en un pequeño pueblo de Toledo

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana indoor en la localidad de Hormigos (Toledo), donde se han incautado 1.500 plantas en avanzado estado de floración y una gran cantidad de cogollos listos para su venta.

Dos personas han sido detenidas como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro delito de defraudación de fluido eléctrico.

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Escalona han llevado a cabo la actuación en el marco de una investigación que se inició tras detectar varios indicios que apuntaban a la posible existencia de una plantación indoor en una vivienda de la localidad.

Una vez recabados los datos necesarios, se procedió a la entrada y registro del domicilio, donde los agentes comprobaron que todas las estancias de la vivienda habían sido acondicionadas para el cultivo intensivo de cannabis sativa (marihuana).

Variedad poco común

En el registro se incautaron unas 1.500 plantas en avanzado estado de floración, una gran cantidad de cogollos secos ya preparados para su distribución y venta, así como los efectos necesarios para la elaboración y mantenimiento del cultivo.

Entre las plantas se localizaron varias pertenecientes a la variedad 'Purple Kush', reconocidas por su característico color morado.

Esta variedad destaca por su elevado contenido en THC, considerablemente superior al de muchas variedades convencionales, lo que incrementa su valor en el mercado ilícito y la hace menos común.

En la segunda vivienda próxima fueron detenidos dos varones como presuntos autores de ambos delitos, uno de ellos con antecedentes por hechos similares.