Herido un piloto de 68 años de un ultraligero en Nambroca (Toledo) tras intentar tomar tierra por un fallo mecánico

El piloto de un ultraligero, un hombre de 68 años, ha resultado herido este miércoles tras sufrir un accidente cuando intentaba tomar tierra en el término municipal de Nambroca (Toledo), después de que el aparato sufriera una avería en el motor.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el siniestro ha tenido lugar a las 11:19 en las inmediaciones de la finca 'Rincón de Morella', donde la aeronave trataba de aterrizar tras detectarse el fallo mecánico.

Como consecuencia del impacto, el piloto ha resultado herido y ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo para su valoración y tratamiento.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo y agentes forestales, que han colaborado en las labores de asistencia y aseguramiento de la zona.