Detenido un hombre por la presunta agresión a su pareja en Jadraque (Guadalajara): estaba en "riesgo extremo" en VioGén

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha informado de la detención de un hombre, del que se desconocen sus datos, por una presunta agresión a su pareja en Jadraque (Guadalajara). Además, ha confirmado que la mujer se encontraba en el Sistema VioGén.

Sabrido ha expresado que el caso está bajo investigación policial para determinar los hechos que "se someterán a proceso judicial". "El detenido pasará a disposición judicial, sin ninguna duda", ha asegurado.

Además, el delegado ha asegurado que la mujer se encontraba en situación de "riesgo extremo" dentro del Sistema VioGén. Una vez detenido el presunto autor de los hechos este riesgo ha pasado a alto.

No obstante, Sabrido ha indicado que no le consta que en este caso se estuviera utilizando la pulsera antimaltrato, ya que para llegar a este extremo "tiene que haber una intervención judicial".

"Tolerancia cero"

Por último, ha mostrado su preocupación por estos hechos y ha incidido en que en materia de violencia de género hay que tener "tolerancia cero".

"Debemos estar siempre pendientes como sociedad y reconocer el esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esta materia", ha sentenciado.