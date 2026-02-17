La Guardia Civil investiga "multitud de irregularidades graves" en un desguace de Alcázar de San Juan

La Guardia Civil investiga al propietario de un desguace en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por supuestos delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, el SEPRONA de la Comandancia de Ciudad Real ha detectado, en el marco de la operación "FULCAT", que las instalaciones operaban con "multitud de irregularidades graves en su gestión".

La trama, según detalla el comunicado, consistía en "certificar falsamente la descontaminación de vehículos al final de su vida útil" cuando en realidad los automóviles eran acumulados sin procesar en una zona que carecía de autorización administrativa, ya que había sido denegada por su proximidad a un humedal protegido (ZEPA).

Residuos apilados en el desguace.

Los hechos se remontan a una inspección rutinaria realizada en octubre de 2025. Los agentes del SEPRONA detectaron entonces graves irregularidades y, debido a la magnitud de los hallazgos y la gran cantidad de vehículos depositados, programaron una segunda inspección junto a inspectores del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.

En esa actuación conjunta se confirmaron "numerosas y graves irregularidades en la gestión de los vehículos al final de su vida útil".

Contaminación

La actividad ilícita, según la Guardia Civil, provocaba el deterioro de los vehículos almacenados a la intemperie, lo que derivaba en el vertido de residuos peligrosos directamente sobre el terreno.

Además, se comprobó que "los gases fluorados de los aires acondicionados de los vehículos no se extraían ni reciclaban de forma adecuada, liberándose en algunos casos directamente a la atmósfera".

El comunicado de la Guardia Civil subraya que estas emisiones "dañan gravemente la capa de ozono y potencian el calentamiento global", recordando que la normativa exige un protocolo estricto para su recuperación y tratamiento, al estar clasificados como residuos peligrosos por su alto potencial de efecto invernadero.

Presunta "competencia desleal"

La Guardia Civil advierte de que no solo se estaría vulnerando la legislación medioambiental, sino que también podría generarse "una competencia desleal" frente a otros gestores de residuos y desguaces que sí cumplen la normativa.

Para concretar el alcance del daño, miembros de la Unidad Técnica de la Jefatura del SEPRONA están elaborando un informe pericial que permitirá estimar las cantidades y el impacto ambiental, incluyendo las toneladas de emisiones directas de gases a la atmósfera.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan.