Detienen a un conductor sin carnet a gran velocidad y en sentido contrario por las calles de Azuqueca de Henares

La Guardia Civil ha detenido a un conductor de 33 años en Azuqueca de Henares (Guadalajara) por conducir por las calles del municipio a gran velocidad, en sentido contrario y con el permiso retirado por orden judicial.

Esta detención se llevó a cabo por agentes de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares en el marco de los servicios que se vienen realizando en la localidad para salvaguardar la seguridad ciudadana, ha informado el Instituto Armado.

El vehículo fue avistado en la madrugada del pasado domingo a gran velocidad por las calles de la localidad, en sentido contrario e ignorando las señales obligatorias de la circulación.

Cuando los agentes le indicaron que parase, hizo "caso omiso a las indicaciones", con lo que "puso en grave riesgo la integridad de estos y la de los peatones, ya que en ese momento las calles se encontraban muy concurridas debido a la celebración del carnaval", ha agregado la Guardia Civil

Finalmente, el conductor fue detenido tras darse la fuga a pie después de abandonar el vehículo que conducía en el Paseo de la Estación, tras oponer gran resistencia a su detención.

Una vez identificado, los agentes comprobaron que carecía de permiso de conducción por tenerlo retirado por orden judicial.

La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de un varón, de 33 años, como presunto autor de los delitos de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, conducción temeraria, por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia y por conducir con el carné suspendido por orden judicial.