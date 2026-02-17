Desmantelan una plantación de marihuana con 65 plantas dentro de una vivienda en Alcázar de San Juan

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación que ha culminado con el desmantelamiento de un punto de cultivo y elaboración de marihuana en un inmueble de la localidad.

La intervención se ha saldado con la detención de una persona y la incautación de 65 plantas de cannabis, así como de todos los útiles necesarios para el cultivo, secado y posterior distribución de la sustancia estupefaciente.

La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana, tras la información anónima facilitada por un vecino que alertó sobre la posible existencia de una plantación en una vivienda sospechosa.

Plantas incautadas en la vivienda de Alcázar de San Juan. Policía Nacional

A raíz de esta comunicación, los agentes iniciaron las pesquisas y detectaron indicios de un enganche ilegal a la red eléctrica pública, además de la presencia de un sistema de aire acondicionado en la zona próxima al garaje, donde presuntamente se ocultaba la plantación.

Conexión fraudulenta

En el registro practicado en el inmueble, los investigadores localizaron una completa infraestructura para el cultivo "indoor", compuesta por sistemas de iluminación infrarroja, riego automático, extractores y filtros de carbono.

Asimismo, comprobaron la existencia de una conexión fraudulenta a la red eléctrica, que registraba un consumo muy elevado y carecía de medidas de seguridad, lo que suponía un importante riesgo de incendio.

El principal responsable de la instalación fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Desde la Policía Nacional se subraya la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y erradicar este tipo de actividades ilícitas, que no solo fomentan el tráfico de drogas, sino que también generan graves riesgos para la seguridad de los vecinos.