Violencia en el Hospital de Talavera de la Reina: el acompañante de un paciente agrede a un vigilante de seguridad

Nuevo capítulo de violencia en un centro sanitario de Castilla-La Mancha. En esta ocasión, ha sido el acompañante de un paciente el que ha agredido a un vigilante de seguridad en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo).

Los hechos han tenido lugar en torno a las 9:30 horas de este lunes, un día en el que todos los hospitales del país se están viendo afectados por la huelga de facultativos convocada por varios sindicatos médicos para expresar su rechazo al Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad.

Fuentes de la Policía Nacional, han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que a esa hora ha sido requerida su presencia por un enfrentamiento que estaba teniendo lugar en el centro hospitalario talaverano. Cuando han llegado, les han contado que este capítulo violento se ha desencadenado cuando un vigilante se ha acercado al acompañante de un paciente para pedir que no grabase con el móvil en el interior del hospital. Este requerimiento ha obtenido como respuesta un golpe por parte de esta persona.

El trabajador, que no ha necesitado asistencia médica ni presenta lesiones de gravedad, sí ha manifestado a los agentes su intención de denunciar la agresión, han asegurado las mismas fuentes.

Situación del hospital

Desde hace semanas, diferentes colectivos e incluso el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, han expresado de manera pública su malestar por la saturación de este centro sanitario que da cobertura hospitalaria a la ciudad y a los pueblos de su comarca.

El primer edil calificaba de "insostenible y caótica" la situación del centro, al tiempo que exigía al Gobierno autonómico y al Sescam la adopción de medidas urgentes que permitan una "atención digna, segura y de calidad para los ciudadanos".

Gregorio denunciaba que a la "falta estructural" de profesionales sanitarios tanto en el hospital como en los centros de Atención Primaria, ahora se unía que desde el Sescam estaban derivando al hospital talaverano pacientes cuyos pueblos pertenecen a la Gerencia de Atención Integrada de Toledo.

Mientras, desde la asociación SOS Talavera y Comarca también criticaban que la introducción de una tercera cama en las habitaciones como respuesta a la saturación. Esta operación la catalogaban como "un regreso a los años 90".