El incendio de un camión obliga a cortar el tráfico en la A-4 a su paso por Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)

Un camión que transportaba cervezas ha salido ardiendo en el kilómetro 216 de la A-4 en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). El incidente ha obligado a cortar la autovía al tráfico en sentido Andalucía.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 15 horas de la tarde de este lunes.

El fuego se ha originado en los neumáticos y se ha extendido por todo el vehículo.

Hasta el lugar han acudido agentes de la Guardia Civil y bomberos de Valdepeñas.