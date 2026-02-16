Herido grave por quemaduras un hombre de 31 años en el incendio de su vivienda en Albacete

Un hombre de 31 años ha resultado herido grave tras el incendio en el salón de una vivienda de Albacete provocado por un brasero. La víctima ha tenido que ser trasladada en UVI hasta el Hospital de Albacete, con quemaduras y por intoxicación al inhalar humo.

Según ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el fuego ha comenzado a las 10.10 horas de la mañana de este lunes en la calle Ríos Rosas de la ciudad.

En el lugar también han sido atendidas otras dos personas, aunque se desconocen sus datos.

Asimismo, han acudido una dotación de bomberos, una ambulancia y agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.