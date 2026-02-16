Detienen en Talavera de la Reina a una mujer en busca y captura: tenía ocho reclamaciones de juzgados

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a una mujer de 29 años a la que le constaban ocho reclamaciones de diferentes juzgados de varias ciudades de España.

Así lo ha confirmado el cuerpo de Seguridad, detallando que el arresto se produjo el pasado 11 de enero, ya que estaba en busca y captura por delitos de estafa.

Al realizar la detención, los agentes pudieron confirmar que la mujer estaba siendo buscada por los juzgados de Bilbao, Ferrol, Granada, Jerez de la Frontera, Madrid, Ortigueira, Palma de Mallorca y Valencia.

Tras el arresto, la mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Talavera de la Reina para responder por los numerosos hechos delictivos que se le imputan.