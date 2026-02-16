Detenido un conductor por un atropello múltiple durante una carrera ilegal en la zona industrial de Yepes (Toledo)

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 25 años como presunto autor de un delito de conducción temeraria tras provocar un atropello múltiple durante una concentración de vehículos destinada a la celebración de carreras ilegales en varios polígonos industriales de la provincia de Toledo.

La actuación se enmarca en la denominada Operación FRENO, el dispositivo permanente impulsado por la Comandancia de Toledo para prevenir y neutralizar carreras ilegales, conocidas como KDDS, que suponen un grave riesgo para la seguridad vial, la integridad de los asistentes y el orden público.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de la convocatoria de una quedada (KDD) para la celebración de carreras ilegales en la modalidad conocida como 'Francia'. Aunque no se conocía la ubicación exacta, los indicios apuntaban a que podría desarrollarse en algún punto de la comarca de La Sagra, por lo que las Comandancias de Toledo y Madrid activaron de manera coordinada dispositivos preventivos.

En la provincia de Toledo, el despliegue se estableció conforme a la Operación FRENO, intensificando la vigilancia en los polígonos industriales de Illescas, Seseña, Borox, Esquivias, Yuncler, Mocejón, Villarrubia de Santiago, Yepes y Noblejas.

Atropello múltiple

Los hechos ocurren en la madrugada del sábado 14 al domingo 15, concretamente a las 02:43 horas, una patrulla fue alertada de un atropello múltiple ocurrido en el Polígono Industrial de Yepes. El suceso fue causado por un turismo BMW blanco cuyo conductor realizó maniobras temerarias mientras varios asistentes se encontraban en las inmediaciones del vial.

Tras las primeras gestiones y el análisis de un vídeo que recogía el momento del atropello, los agentes lograron identificar al conductor. Posteriormente fue localizado y detenido por efectivos del Área de Investigación de Seseña, con el apoyo de la USECIC-Madrid.

A pesar de la espectacularidad de las imágenes, no constan heridos de gravedad entre las personas afectadas.

Durante la noche se movilizaron patrullas de Seguridad Ciudadana de las Compañías de Illescas y Ocaña, personal del Subsector de Tráfico de Toledo, USECIC-Toledo, USECIC-Madrid, el Área de Investigación de Seseña y el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo.

Mucha participación

En el marco del dispositivo se identificó a un número elevado de asistentes y se recabaron matrículas, imágenes y otros elementos de interés policial. La Comandancia de Toledo continúa con las gestiones para la identificación completa de participantes y promotores de la KDD.

La Guardia Civil recuerda que estas prácticas generan riesgos extremos al combinar velocidades excesivas, maniobras peligrosas, ausencia total de medidas de seguridad, posible consumo de alcohol y drogas, así como una creciente agresividad hacia los agentes actuantes.

El delito de conducción temeraria está castigado con penas de prisión de hasta dos años, multas económicas y la privación del permiso de conducir por un periodo de hasta seis años.