Una carretera de Guadalajara cortada en ambos sentidos tras la caída de varios árboles: valoran que puedan caerse más

La carretera N-320 a su paso por Alcocer (Guadalajara) permanece cortada en ambos sentidos tras la caída de varios árboles en la calzada. Las fuertes rachas de viento han provocado este incidente que afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 203 a 205,5.

Según el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la vía ha sido inhabilitada desde las 11:50 horas de este sábado 14 de febrero.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos de Azuqueca de Henares, agentes de la Guardia Civil, personal de mantenimiento de carreteras y efectivos del centro operativo de incendios forestales que siguen trabajando en la retirada de los árboles y valoran el riesgo de que puedan caerse más.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este sábado avisos de nivel amarillo por viento en amplias zonas de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Las rachas pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en las comarcas de Hellín y Almansa. En el resto de zonas afectadas, las rachas previstas oscilarán entre los 70 y 80 kilómetros por hora.

El 112 ha informado a EFE que desde las 10:00 a las 14:00 horas de este sábado se han registrado cuatro incidencias por inundaciones en Castilla-La Mancha: avisos de desembalse en la presa de Valdesoto (Guadalajara) y de Azután en Toledo, inundaciones en unos garajes en Malagón (Ciudad Real) y un desbordamiento de un arroyo en Villar de Cañas (Cuenca).