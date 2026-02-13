Dos trabajadores heridos tras chocar un camión contra una grúa en el polígono industrial de Azuqueca de Henares

Dos trabajadores, de 57 y 59 años, han resultado heridos tras chocar un camión contra una grúa en el puerto seco del polígono industrial 'Sena' de Azuqueca de Henares (Guadalajara). A consecuencia del impacto, la grúa ha caído sobre la cabina del vehículo.

El camionero ha quedado atrapado y ha tenido que ser rescatado por los bomberos de la ciudad. Además, ha tenido que ser trasladado en UVI hasta el Hospital de Guadalajara. Por su parte, el operario de grúa ha sido llevado al mismo centro en ambulancia.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 10.08 horas de la mañana de este viernes.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado también agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y técnicos de Adif.