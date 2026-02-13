Detenido un hombre que llevaba 57 gramos de cocaína y dinero en efectivo cerca de un instituto en Ocaña

La Guardia Civil ha detenido en Ocaña a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser sorprendido con 57 gramos de cocaína y dinero en efectivo fraccionado en las inmediaciones de uno de los institutos de la localidad.

La actuación ha tenido lugar en el centro urbano del municipio, cuando agentes que realizaban labores de seguridad ciudadana observaron a dos individuos con actitud sospechosa cerca de un centro educativo.

Según ha informado este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa, los agentes vieron cómo uno de ellos entregaba al otro un pequeño objeto, lo que motivó su intervención.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre que realizaba la entrega intentó huir del lugar, aunque fue interceptado a los pocos metros por los agentes. Tras identificar a ambos, los guardias civiles hallaron en poder de uno de ellos una pequeña cantidad de sustancia estupefaciente.

Venta y distribución

En la chaqueta del individuo que había tratado de escapar se encontraron dos bolsas con una sustancia blanca en su interior que, tras las comprobaciones oportunas, resultó ser cocaína en roca, con un peso total de 57 gramos. Asimismo, portaba dinero en efectivo fraccionado.

Los agentes consideraron que estos indicios apuntaban a que la droga estaba destinada a la venta y distribución al menudeo en la vía pública, por lo que procedieron a su detención. El arrestado, vecino de Ocaña, cuenta con múltiples antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública.