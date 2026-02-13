Cae un pino con más de 60 años de historia en una de las zonas más transitadas de Guadalajara: no hay daños personales

Instantánea de las inmediaciones donde se ha producido la caída del pino.

Un pino de más de 60 años de antigüedad se ha desplomado este viernes en la céntrica Plaza de España de Guadalajara, al parecer como consecuencia de las continuas borrascas y del exceso de humedad acumulado en el terreno durante las últimas semanas.

El árbol ha caído en las inmediaciones del cruce con la Avenida del Ejército, junto a la antigua iglesia de Los Remedios, en una de las zonas más transitadas de la capital alcarreña. La caída ha generado una escena aparatosa, con el tronco extendido sobre el pavimento, aunque no se han registrado daños personales ni materiales de relevancia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios, que han procedido a acordonar la zona y a iniciar las labores de retirada del ejemplar, así como a asegurar el perímetro para evitar posibles riesgos a peatones y conductores.

El incidente se produce en el contexto del episodio de inestabilidad meteorológica que afecta a Castilla-La Mancha en los últimos días y que ha dejado abundantes precipitaciones y rachas de viento.

Además de la caída de este árbol, el temporal ha provocado deterioros puntuales en el firme de varias calles de Guadalajara, donde los servicios municipales continúan realizando tareas de revisión y mantenimiento.