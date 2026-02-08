Cinco personas afectadas, entre ellas dos menores, por intoxicación de monóxido de carbono en una vivienda de Alovera
Bomberos, Guardia Civil y Policía Local acudieron al lugar para ventilar la vivienda y atender a los afectados.
Cinco personas, entre ellas dos menores de 2 y 10 años, han resultado afectadas por intoxicación de monóxido de carbono en una vivienda unifamiliar del municipio de Alovera (Guadalajara).
El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido el aviso este domingo a las 01.04 horas desde la calle Doñana de la citada localidad.
Todos los afectados, tres mujeres de 46, 54 y 28 años y dos varones menores de 10 y 2 años, fueron trasladados al hospital de Guadalajara. La mujer de 54 años en UVI y el resto en ambulancias.
También se desplazaron hasta el lugar Guardia Civil, Policía Local y bomberos de Azuqueca de Henares.