Cuatro heridos, entre ellos un bebé de 12 meses, tras el choque entre dos turismos en la A-5 en Casarrubios (Toledo)

Cuatro personas han resultado heridas, entre ellas un bebé de 12 meses, tras la colisión entre dos turismos en el kilómetro 40 de la A-5 en sentido Extremadura, a su paso por Casarrubios del Monte (Toledo).

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el aviso del accidente este sábado a las 20:27 horas.

Los heridos son dos hombres de 41 y 25 años, una mujer de 25 y un bebé de 12 meses, que han sido trasladados al hospital de Toledo para recibir atención médica.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Illescas, dos ambulancias y una UVI móvil, que colaboraron en la atención y el traslado de los afectados.