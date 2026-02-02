Susto en Talavera de la Reina por una columna de humo en el campanario de la Basílica Nuestra Señora del Prado

El concejal de Patrimonio de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, en la Basílica del Prado este domingo.

Susto en la tarde-noche de este domingo en Talavera de la Reina. Una columna de humo que salía del campanario de la Basílica de Nuestra Señora del Prado hacía encender todas las alarmas por un posible incendio en uno de los monumentos más representativos de la ciudad.

El aviso tenía lugar sobre las 18:30 horas y hasta el lugar eran movilizados bomberos del parque municipal, efectivos de Policía Municipal y Policía Local, así como una UVI móvil de manera preventiva.

Tras las primeras comprobaciones, los bomberos confirmaron que no existía conato de incendio alguno y que el causante del humo era la mala combustión de una caldera.

Hasta el lugar también se personó el concejal de Patrimonio, Enrique Etayo, quien explicaba que la caldera tenía una "acumulación de hollín" por la que no podía funcionar de manera correcta y generaba más humo del habitual.

El edil aprovechó su presencia para agradecer la "celeridad de la intervención" de todos los medios desplazados hasta el lugar.