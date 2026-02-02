Buscan a Beatrice Lidia, una joven de 21 años desaparecida en Argés (Toledo) desde el pasado sábado

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Beatrice Lidia, una mujer de 21 años desaparecida en Argés (Toledo).

La alerta se ha emitido este lunes después de que se le perdiera la pista el pasado sábado 31 de enero en el municipio toledano.

El organismo que coordina el Ministerio del Interior ha publicado una fotografía y ha detallado sus características físicas con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

Según ha indicado, la joven es delgada y mide 1,55 metros. Además, tiene el pelo largo, liso y castaño, mientras que sus ojos son marrones.

Desde el CNDES, instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.