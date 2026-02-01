Cinco personas heridas, entre ellas tres niños, tras el accidente provocado por un kamikaze en Herencia (Ciudad Real)
Los heridos han sido trasladados al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.
Cinco personas, tres de ellas menores de edad, han resultado heridas en el accidente de tráfico provocado por un kamikaze que circulaba en sentido contrario por la CM-42, conocida como autovía de los Viñedos, a su paso por el término municipal de Herencia (Ciudad Real).
Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que los heridos son tres niños de 1, 5 y 13 años; un hombre de 44 y una mujer de 43.
La señora se encuentra en estado grave y ha sido trasladada en UVI al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, mientras que los tres niños y el varón han sido movilizados en una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.
El kamikaze circulaba con un turismo en sentido contrario y ha terminado impactando contra otro coche. El accidente se ha producido en kilómetro 78 de la CM-42 sobre las 12:40 horas de este 1 de febrero.
Hasta el lugar también se han movilizado agentes de la Guardia Civil, bomberos de Alcázar de San Juan, un médico de urgencias, dos UVI y una ambulancia.