Un hombre de 46 años muere tras salirse de la carretera y volcar con el coche en un pueblo de Ciudad Real

Un hombre de 46 años ha perdido la vida este domingo 1 de febrero tras salirse de la carretera y volcar con el turismo que circulaba por el término municipal de la localidad de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real).

Según informa el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente se ha producido en el kilómetro tres de la vía CM-4115 sobre las 8:10 horas de la mañana.

El conductor ha terminado atrapado tras el impacto y ha fallecido en el interior del vehículo. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil, bomberos de Puertollano para desencarcelar el cuerpo y una UVI, que solo ha podido certificar el fallecimiento.