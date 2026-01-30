Detenidos cuatro traficantes que compraban cocaína y hachís en pueblos de Toledo para vender en Talavera

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal en una operación antidrogas que ha culminado con la detención de cuatro personas en Talavera de la Reina. Se dedicaban a la distribución de cocaína y hachís en la ciudad tras adquirir las sustancias en otros municipios toledanos. Los arrestados son una mujer, que comandaba el grupo, y tres colaboradores.

La operación comenzó en el último trimestre del pasado año, cuando los agentes detectaron la presencia de un pequeño grupo criminal que se estaba dedicando a la venta de cocaína en Talavera.

La cabecilla de la banda utilizaba su propia vivienda para distribuir la sustancia estupefaciente, llegando a recibir en ella a más de 40 consumidores en un solo día.

El grupo viajaba cada dos o tres días a localidades de la provincia, donde adquirían el estupefaciente, para posteriormente adulterarlo en Talavera y prepararlo para su venta.

Detención

La detención de tres integrantes de la banda se produjo en el momento en el que intentaban introducir 55 gramos de cocaína en la ciudad. Ese mismo día, tras realizar el registro domiciliario en las dos viviendas implicadas, detuvieron a una cuarta persona en el domicilio de la principal investigada.

En total, se han incautado 60 gramos de hachís preparados para su venta, 1.100 euros en metálico y gran cantidad de medicamentos, utilizados para adulterar la sustancia.