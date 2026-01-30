Detenido por esclavizar a una mujer en Albacete tras conocerla en redes sociales: trabaja "sin descanso ni sueldo"

La Policía Nacional ha detenido en Hellín (Albacete) a un hombre acusado de trata de seres humanos y favorecimiento de la inmigración ilegal tras facilitar la entrada en el país de una mujer a la que obligó a trabajar irregularmente, sin descansos y sin remuneración en su finca, tanto en tareas domésticas como agrícolas.

Los agentes recibieron información sobre la posible situación de explotación de la víctima, por lo que iniciaron las indagaciones.

La investigación reveló que el presunto autor había contactado con ella a través de una red social y le había ofrecido un trabajo bien remunerado en España.

Tras convencer a la mujer para viajar a España, le envió el dinero y le facilitó todos los medios necesarios para el viaje, dándole instrucciones sobre cómo debía comportarse en la frontera para acceder al país sin problemas.

Cuando llegó a España, la trasladó hasta una finca aislada en Hellín. Allí la obligó a trabajar tanto en labores domésticas como agrícolas, sin ningún tipo de horario ni remuneración. Supuestamente, había contraído una deuda con él de 4.000 euros.

Gracias a la ayuda de una tercera persona, la víctima logró huir de la finca en la que estaba recluida.