Pillan a un trabajador de Ciudad Real que utilizaba una tarjeta de su jefe para sacar dinero: le ha estafado 50.000 €

La Guardia Civil ha detenido al trabajador de una empresa de Castellar de Santiago (Ciudad Real) como presunto autor de un delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental por sacar dinero de una tarjeta de crédito que había puesto a su disposición su jefe para repostar. La cantidad presuntamente estafada a lo largo de los últimos años, asciende a 50.000 euros.

Según explica la Benemérita en nota de prensa, la investigación arrancó a raíz de una denuncia interpuesta en el puesto de Castellar de Santiago en la que el dueño de una empresa expresaba que desde 2021 le estaban realizando cargos indebidos y extracciones de efectivo en varios cajeros de la localidad.

Todos ellos partían de una tarjeta de crédito que había entregado en su día a uno de sus trabajadores para pagar el combustible de los vehículos de la empresa.

Los investigadores llevaron a cabo múltiples gestiones, entre ellas el análisis de extractos bancarios, la solicitud de información a distintas entidades financieras de la localidad y el visionado de imágenes de videovigilancia de cajeros automáticos y establecimientos donde pudieron comprobar que una misma persona realizaba con cierta frecuencia estas operaciones. Incluso, en algunos casos tomaba medidas para ocultar su identidad.

Otra chequera

De manera paralela, otra persona interpuso una nueva denuncia porque le habían cobrado varios cheques después de haber perdido una chequera. En las labores de investigación, los agentes probaron que los cheques cobrados presentaban "evidentes indicios de haber sido falsificados" y que tras las operaciones se encontraban dos personas del entorno de esta persona.

Como resultado de las gestiones practicadas, la Guardia Civil ha detenido al trabajador y ha tomado declaración en calidad de investigado no detenido a otras dos personas de su entorno por delitos de estafa, falsedad documental y de apropiación indebida.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Valdepeñas.