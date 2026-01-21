Detenidos 16 trabajadores por su implicación en disturbios durante la huelga del metal de noviembre en Puertollano

La Policía Nacional ha detenido a 16 trabajadores de empresas auxiliares que operan en el complejo petroquímico de Puertollano (Ciudad Real) por su participación en los disturbios e incidencias registrados durante las jornadas de huelga del sector del metal de los pasados 3 y 4 de noviembre.

Según fuentes policiales, las detenciones se han producido en las últimas 24 horas, mientras algunas de estas personas se encontraban trabajando para sus empresas en las instalaciones de Repsol y Fertiberia.

Los detenidos han sido trasladados a la Comisaría de Puertollano, aunque la operación y las pesquisas continúan abiertas.

Incidencias

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, durante las jornadas de huelga se registraron diversas incidencias como la rotura de la luna trasera de un autobús de trabajadores de Repsol.

Los disturbios obligaron a efectuar cargas policiales para evitar que los huelguistas bloquearan los accesos al complejo petroquímico. Asimismo, se registraron conatos de incendios para alterar la normalidad.