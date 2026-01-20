Una mujer de Miguel Esteban (Toledo), entre los heridos por el accidente de tren de Adamuz: su marido ha fallecido

Imagen del tren Iryo en el que viajaba la vecina de Miguel Esteban y su vecino.

Una vecina de Miguel Esteban (Toledo) ha resutlado herida en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) y que por el momento ha costado la vida a 41 personas. Entre estos fallecidos, se encuentra el marido de esta mujer, tal y como ha informado el Ayuntamiento miguelete en sus redes sociales.

De hecho, el Consistorio ha convocado una concentración este miércoles a las 12:00 horas en la plaza del municipio para "expresar nuestro más profundo dolor y pesar" por el accidente y para "acompañar en el dolor a todos los familiares de las víctimas".

La mujer, que tiene raíces y familiares en el municipio manchego pero no reside en él, viajaba junto a su marido en el tren Iryo que descarriló y contra el que se estrelló el Alvia que se dirigía a Huelva.

Según ha informado La Tribuna de Toledo, en estos momentos se encuentra ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Otra herida grave

En la lista de heridos también se encuentra la doctora Amalia Montealegre, natural de Talavera de la Reina pero que ejerce como médica residente en el hospital de Huelva y en el momento del impacto se encontraba en uno de los vagones más afectados del Alvia.

Al igual que la herida de Miguel Esteban, está internada en el hospital cordobés, en su caso en la UCI en estado "grave pero estable", según ha precisado este martes el alcalde talaverano, José Julián Gregorio.

Balance provisional

El último recuento oficial recoge que el accidente se ha cobrado al menos 41 víctimas mortales y más de 150 personas heridas, de las cuales 13 permanecen en la UCI.

Las labores de levantamiento de los vagones avanzan con dificultad debido a los problemas de acceso, tal y como ha advertido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mientras los técnicos continúan investigando las causas del siniestro.

Las primeras hipótesis, según ha informado EL ESPAÑOL, apuntan a un posible "mal embridamiento" de la vía en un cambio de agujas como origen del descarrilamiento.

Por el momento, no consta que haya víctimas mortales naturales de Castilla-La Mancha, aunque sí se ha confirmado que otra joven de Albacete ha resultado herida leve y se encuentra "en mejor situación que otros afectados", según ha informado el Gobierno regional.