El jurado declara culpable de asesinato al acusado de matar a su expareja en la pedanía conquense de Nohales

El jurado popular ha declarado, por unanimidad, culpable de asesinato al acusado de matar a su exmujer en Nohales (Cuenca) en abril de 2022, así como del resto de delitos que se le imputaban.

Después de alrededor de cinco horas de deliberación, el jurado ha votado por unanimidad prácticamente todos los puntos del objeto del veredicto, un total de 27, y ha declarado al acusado culpable del asesinato de Victoria Cristina; del intento de asesinato de la pareja de ella; de allanamiento de morada; y de quebrantamiento de condena.

Asimismo, ha rechazado por unanimidad la posibilidad de indulto al acusado y otros puntos, como el consumo de drogas el día del crimen.

Tras el veredicto del jurado, el Ministerio Fiscal se ha ratificado en su petición de penas: 25 años de cárcel por el delito de asesinato; 12 por el de asesinato en grado de tentativa; 2 años por allanamiento de morada; y 1 año por quebrantamiento de condena, así como cinco años de libertad vigilada, la pérdida de la patria potestad de los hijos y un alejamiento de ellos y la familia de la víctima por un período de 35 años, que implica la prohibición de residir en Cuenca.

La acusación particular que representa a la familia de Victoria Cristina pide 30 años de prisión, y la representación de la pareja solicita 11 años por tentativa de asesinato, mientras que la letrada de la Junta de Comunidades se ha adherido a las peticiones de la Fiscalía.

La defensa, por su parte, ha pedido aplicar las penas mínimas en los delitos de quebrantamiento de condena, de allanamiento de morada y de tentativa de asesinato porque no hay agravantes, mientras que en delito de asesinato ha considerado incompatible la aplicación de las dos agravantes, parentesco y discriminación por género, y ha pedido que no se imponga la pena más elevada.

Visto para sentencia

Los hechos, que se han juzgado desde este lunes en la Audiencia Provincial de Cuenca, sucedieron la noche del 3 de abril de 2022 cuando el acusado, armado con un cuchillo, entró en la vivienda donde se encontraban las víctimas, en la pedanía conquense de Nohales, y acabó con la vida de su exmujer, además de causar lesiones a su pareja.

Tras cuatro días de vista oral y la deliberación del jurado, el juicio ha quedado visto para sentencia.