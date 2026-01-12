Los bomberos liberan a un anciano que quedó atrapado en los barrotes de su cama en una residencia de Toledo

Los bomberos del Ayuntamiento de Toledo han tenido que rescatar a un anciano de 80 años que al caer de la cama quedó con un brazo atrapado entre los barrotes de la estructura.

El varón resultó herido y fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario de la ciudad.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 8.30 horas de la mañana de este domingo en una residencia de mayores de la calle Adolfo Suárez de la capital.

Como han detallado los bomberos, para solventar la situación y liberar al hombre, tuvieron que cortar la estructura de la cama con la cizalla eléctrica.