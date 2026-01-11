Arranca el juicio contra el acusado de acuchillar hasta la muerte a su expareja en Cuenca: se enfrenta a 40 años de cárcel

Este lunes arrancará en la Audiencia Provincial de Cuenca el juicio con jurado popular contra el acusado de asesinar a su expareja en Nohales (Cuenca) en abril de 2022, además de intentar matar a la pareja de la víctima.

La Fiscalía pide un total de 40 años de cárcel para el acusado, además de la privación de la patria potestad de los dos hijos que tenía con la víctima y una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con los dos menores durante 35 años.

El acusado se enfrenta a cuatro delitos. Uno por asesinar a su expareja, para el que se pide una condena de 25 años de prisión; otro por tentativa de asesinato contra la entonces pareja de la víctima, por el que se solicita 12 años; y otros dos años de cárcel por un delito de allanamiento de morada, ya que entró de madrugada en el domicilio que compartían la fallecida y su pareja. Asimismo, se pide un año más por un delito de quebrantamiento de condena.

Por otro lado, el Ministerio Público solicita que se indemnice por daños morales con 200.000 euros a cada uno de los hijos; con 75.000 euros a la madre de la víctima; y con 30.000 euros a cada uno de los dos hermanos de la víctima.

Para la pareja se pide una indemnización de 27.650 euros por perjuicios estéticos y diferentes secuelas.

Sucesión de los hechos

Según el relato expuesto por el fiscal, el acusado y la víctima, Victoria Cristina, se casaron en 2007 y tuvieron dos hijos, que en el momento de los hechos tenían 14 y 8 años.

En marzo de 2021 la mujer decidió terminar con la relación y en noviembre denunció al acusado por malos tratos, por lo que se le impuso una medida cautelar de prohibición de aproximación a una distancia de 200 metros y de comunicación.

Pese a ello, el acusado "siguió controlando la vida de la mujer y espiando sus movimientos". Incluso llegó a hacer una copia de las llaves de su casa.

Fue el 4 de abril de 2022 cuando el acusado cogió un cuchillo de casa y avisó a su madre y a su hermana de que había visto a la víctima con otro hombre y que "la iba a matar". Tras acceder al domicilio donde se encontraban ambas víctimas "propinó varias cuchilladas hasta la muerte a su exmujer y a su pareja, que resultó herido de gravedad".

Al llegar a la vivienda, la Guardia Civil pudo comprobar que el varón también se había autolesionado con el cuchillo. Tras recuperarse de las heridas, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cuenca decretó su ingreso en prisión provisional, donde se encuentra desde entonces.